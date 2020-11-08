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Siouxland school lunch menus
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Siouxland school lunch menus

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School lunch

Students eat lunch at Irving Elementary School in this 2014 file photo.

 Jim Lee, Sioux City Journal

Sioux City Community Schools

Monday: Pepperoni pizza pocket, dinner salad/carrots, baked beans, pears, milk

Tuesday: Roast turkey, mashed potatoes/gravy, dinner roll/margarine, fruit cocktail, pumpkin pie, milk

Wednesday: Chicken noodle soup, celery/carrot sticks/dip, gold fish crackers, cinnamon roll, pears, milk

Thursday: Burrito/salsa, tossed salad/dressing, black bean salsa/chips, fresh pineapple, milk

Friday: Orange chicken/rice, dinner salad/broccoli, sliced apples, bread/margarine, milk

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