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Hardcover fiction

1. TEXAS RANGER, by James Patterson and Andrew Bourelle

2. THE PRESIDENT IS MISSING, by Bill Clinton and James Patterson

3. TAILSPIN, by Sandra Brown

4. THE OUTSIDER, by Stephen King

5. FEARED, by Lisa Scottoline

Hardcover nonfiction

1. UNHINGED, by Omarosa Manigault Newman

2. THE RUSSIA HOAX, by Gregg Jarrett

3. LIARS, LEAKERS AND LIBERALS, by Jeanine Pirro

4. EDUCATED, by Tara Westover

5. HOUSE OF TRUMP, HOUSE OF PUTIN, by Craig Unger

Advice, how-to & miscellaneous

1. GIRL, WASH YOUR FACE, by Rachel Hollis

2. THE SUBTLE ART OF NOT GIVING A ----------, by Mark Manson

3. YOU ARE A BADASS, by Jen Sincero

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4. MAGNOLIA TABLE, by Joanna Gaines with Marah Stets

5. THE FIVE LOVE LANGUAGES, by Gary Chapman

Children's picture books

1. WE DON'T EAT OUR CLASSMATES!, by Ryan T. Higgins

2. DRAGONS LOVE TACOS, by Adam Rubin, illustrated by Daniel Salmieri

3. ALL ARE WELCOME, by Alexandra Penfold and Suzanne Kaufman

4. THE DAY THE CRAYONS QUIT, by Drew Daywalt, illustrated by Oliver Jeffers

5. BE KIND, by Pat Zietlow Miller, illustrated by Jen Hill

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