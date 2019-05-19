SIOUX CITY -- Bishop Heelan High School will hold its graduation ceremony at 2 p.m. Sunday at the Orpheum Theatre.
2019 graduates are:
Paola Adame-Garza, Ashley Rose Aesoph, Jayson Keith Allen, Blake Patrick Anderson, Tyree Andreas Anderson, Marcos Ellian Azpeitia, Taylor Jean Bailey, Joseph Grady Bass, Taylor Patrick Bauer, Jacob Kenneth Beaulieu, Claire Lucille Bernard, Cole Ryan Best, Dayle Alise Bleeker, Mikayla Lynn Boeshart, Sophia Elizabeth Bohnenkamp, Jacob Thomas Broermann, Jaden Serrano Caro, Thomas Joseph Chamberlain, Rafay Chaudhary, Brian Keith Chounlamany, Elizabeth Morgan Clay, Ashley Rose Courtney, Bailey Iris Courtney, Brianna Michelle Courtney, Nahom Degene Demisse, Timothy David Eggerling, Leandra Jian May Espina, Allyson Kay Fannon, Dawson James Fenton, Allyson Elisabeth Feste, Brenden Fredrick Frey, Ashley Ann Friessen, Brooklin Katherine Froehlich, Mary Kathleen Gill;
Jacob Scott Gilreath, Matthew David Griesel, Dayana Guerrero, Guanen Guo, Jacob Lee Hackett, Kassidy Rose Harpenau, Donaven Ambrose Harrington, Megan Lei Hartnett, Nicole Kay Hartnett, Daniel Paul Heller, Andrew James Hope, Marshall Allen Huls, Hannah Lynn Hutchinson, Kaitlyn Brailee Hutchinson, Nicole Erin Jacobson, Kaitlyn Elizabeth Jochum, Madison Rae Jochum, Jonathon Douglas; Johnson, Madison Elizabeth Johnson, Brandon Michael Karnes, Collin Anthony Knapp, Haley Rose Koob, Jessica Anne Kratz, Natalie Rose Krommenhoek, Aubree LeAnn Kueny, Emma Kathleen LaFleur, Emma Marie Lamson, Jaovani Allan Larson, Emilee Rae Leiting, Mauren Joy Lewis, Lane Stephen Longval, Luis Gustavo Magana, Kelsey Ann Maguire, Luke Joseph Martin, Joshua Julius Meyer;
Huda Saadia Mian, Katelyn Emily Namanny, John Darwin Newman II, Madison Sabrina Nuno, Samuel John O’Hern, Drew Jonathan Olson, Kathlyn Shay Parry, Ashlyn Elizabeth Peck, Hannah Carolyn Pederson, Jesus Alejandro Peña-Lopez, Karina Teresa Pereda, Esthela Guadalupe Perez-Prieto, Hector Adrian Perez-Prieto, Ximena Perez Velazquez, Michael Keith Pithan, Riley Elizabeth Plantenberg, Anna Rose Plathe, Meghan Elaine Porath, Rebecca Lee Ricke, Ashley Thavaly Rios, Trevor William Ritz, Noah Michael Roerig, Paige Lena Rose, Xavia Violet Russell, Omar Salvador Salcido, Molly Kathleen Saltzman, Castelia Yazmine Sanchez, Charles Ian Saulsbury, Thomas Reuland Schiltz, Jackson James Sitzmann, Lauren Ann Sobaski, Tyson James Strohbeen, Tanner Vincent Summerville, Brian Augustin Tapia, Andrew Ross Tobin, Brennan Jay Todd, Olivia Grace Treinen, Ryan David VanWyhe, Daniel Velazquez-Munoz, Kathryn Ann Vlaanderen, Franklin Gerard Vondrak, Deonte Vontrell Walker, Ethan John-William Waples, Binyam Barassa Ware, Sidney Jolie Weeks, Lauren Grace White, Kenneth Michael Wilmes, Brooke Madison Wilmesherr, Joseph Nichols Yaneff, Long Zeng.