Marriage licenses issued recently in Woodbury County:
Carly Kirsten Meister, 23, Moville, Iowa; Michael Martin Richards, 23, Cherokee, Iowa
Patricia Guzman, 30, South Sioux City; Eduardo Ruiz Herrera, 30, South Sioux City
Evangelina Nunez Alvarado, 31, Sioux City; Ricardo Gutierrez, 30, Sioux City
Kayla Jo Johnson, 25, Sioux City; Aaron Dakota Norman, 29, Sioux City
Skye Mackenzie Burton, 27, Sioux City; Jonathan Peter Funkhouser, 31, Sioux City
Alexandria Pearl Combs, 25, Sioux City; Matthew James Kellen, 34, Sioux City
Taralynn Ann Tarno, 34, Dakota City; Dean James Curry, 40, Sioux City
Jay Anthony Gray, 47, Lawton, Iowa; Tiffanie Marie Kruse, 42, Lawton
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Lynette Kay Roberts, 72, Sioux City; Mark Ellsworth Lenz, 68, Sioux City
Silvia Moreno Garcia, 47, Iowa; Felipe Chavez Rangel, 54, Iowa
Michelle Lee Logsdon, 31, Lawton; Nathan Jay Fontenot, 37, Lawton
Christa Kay Maaske, 36, Sioux City; Michael Angelo Washington, 33, Sioux City
Clement Lukusa Mangole, 32, Iowa; Ouitienma Badieloun Karama, 21, Iowa
Vanessa Rae Klug, 28, Sioux City; Andrew Lee Alexander, 29, Sioux City
Cuong Minh Nguyen, 26, Minnesota; Ngoc Anh Phan, 28, Iowa
Jordan Alexander Comstock, 28, South Sioux City; Brittany Rene Stabe, 33, Sioux City
Austin Glenn Waid, 28, Sioux City; Kylee Jean Potter, 28, Sioux City