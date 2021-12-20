Marriage licenses issued recently in Woodbury County:
Jordan Alexander Luckow, 30, Sergeant Bluff; Jasmine Renae Russell, 27, Sergeant Bluff
Dana Paul Allner, 59, Moville, Iowa; Ginger Renae Stroman, 41, Sioux City
Robert Brooks Dobson, 47, Dakota Dunes; Jill Christina Kamradt, 43, Dakota Dunes
Jonathan Paul Rose, 19, Sioux City; Grace Catherine Wood, 21, Sioux City
Nathan Alan Miller, 34, Sioux City; Hannah Margaret Grimm, 32, Sioux City
Brendan Frank Smyth, 26, North Carolina; Morgan Annette Polenske, 25, Greensboro, North Carolina
Benster Augustine, 47, Sioux City; Elizabeth Prens, 45, Sioux City
William John Vander Veen, 50, Sioux City; Carol Selma Goulette, 68, Sioux City
Terry Lee Case Jr., 30, Sioux City; Brenda Jo Curtis, 28, Sioux City
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Robert Weilbacher, 29, Sioux City; Ann Ardos, 25, Sioux City
Eber Eden Castillo Hidalgo, 25, Sioux City; Lisleth Doribel Valiente Ixchop, 21, Sioux City