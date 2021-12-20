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Marriage licenses

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Marriage certificate - rings

Marriage licenses issued recently in Woodbury County:

Jordan Alexander Luckow, 30, Sergeant Bluff; Jasmine Renae Russell, 27, Sergeant Bluff

Dana Paul Allner, 59, Moville, Iowa; Ginger Renae Stroman, 41, Sioux City

Robert Brooks Dobson, 47, Dakota Dunes; Jill Christina Kamradt, 43, Dakota Dunes

Jonathan Paul Rose, 19, Sioux City; Grace Catherine Wood, 21, Sioux City

Nathan Alan Miller, 34, Sioux City; Hannah Margaret Grimm, 32, Sioux City

Brendan Frank Smyth, 26, North Carolina; Morgan Annette Polenske, 25, Greensboro, North Carolina

Benster Augustine, 47, Sioux City; Elizabeth Prens, 45, Sioux City

The Most Common Money Fights Couples Have and How To Avoid Them

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Eber Eden Castillo Hidalgo, 25, Sioux City; Lisleth Doribel Valiente Ixchop, 21, Sioux City

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