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Obit Index

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Agee, Robert, 84 Sioux City

Brown, Patricia, 90 Sioux City

Elgersma, Verla, 87 Sanborn, Iowa

Finn, Patrick, 92 Carroll, Neb.

Holsinger, Christopher, 42 Sioux City

Jordan, Michael, 65 Sioux City

Karr, Jerome, 75 Sioux City

Krage, Joan, 90 Sioux City

Krueger, Randal, 68 Emerson, Neb.

Lennon, Annabelle, 93 Akron, Iowa

Mersch, Frederic, 76 Sioux City

Morgan, JoAnn, 88 Kingsley, Iowa

Phelps, Robert, 88 Kingsley, Iowa

Salvatori, Harlan, 91 Sioux City

Saythongphet, Khampoun, 77 South Sioux City

Scheer, Beverly, 91 Moville, Iowa

Schooley, Jeannine, 91 Sioux City

Stark, Larry, 76 Laurel, Neb.

Updike, Joey, 34 Lyons, Neb.

Vander Woude, Kari, 57 Storm Lake, Iowa

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