Obit Index

Agee, Robert, 84 Sioux City
Brown, Patricia, 90 Sioux City
Elgersma, Verla, 87 Sanborn, Iowa
Finn, Patrick, 92 Carroll, Neb.
Holsinger, Christopher, 42 Sioux City
Jordan, Michael, 65 Sioux City
Karr, Jerome, 75 Sioux City
Krage, Joan, 90 Sioux City
Krueger, Randal, 68 Emerson, Neb.
Lennon, Annabelle, 93 Akron, Iowa
Mersch, Frederic, 76 Sioux City
Morgan, JoAnn, 88 Kingsley, Iowa
Phelps, Robert, 88 Kingsley, Iowa
Salvatori, Harlan, 91 Sioux City
Saythongphet, Khampoun, 77 South Sioux City
Scheer, Beverly, 91 Moville, Iowa
Schooley, Jeannine, 91 Sioux City
Stark, Larry, 76 Laurel, Neb.
Updike, Joey, 34 Lyons, Neb.
Vander Woude, Kari, 57 Storm Lake, Iowa