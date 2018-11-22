Rankings
NAIA Wrestling
1;Grand View;184
2; Indiana Tech;141
3;Montana State-Northern;115
4;Cumberlands (Ky.);114
5;Providence (Mont.);105
6;Menlo (Calif.);87
7;Life University;82
8;Williams Baptist;79
9;Baker (Kan.);73
10.;Midland;72
11;Missouri Valley;72
13;Oklahoma City;68
14;Lindsey Williams (Ky.);67
15;Campbellsville (Ky.);64
16;Reinhardt (Ga.);63
17; Southeastern;56
18;Marian (Ind.);52
19;Northwestern;46
20;Dickinson State (N.D.);44
Receiving votes: Eastern Oregon 42, Southern Oregon 40, Brewton-Parker (Ga.) 39, Briar Cliff 38, Concordia (Neb.) 35, Morningside (Iowa) 32, Lindenwood-Belleville (Ill.) 31, Bethany (Kan.) 28, Doane (Iowa) 20, Saint Mary (Kan.) 13, Life Pacific (Calif.) 13, Kansas Wesleyan 11, Ottawa (Kan.) 11, Lourdes University 11, Graceland (Iowa) 11, Jamestown (N.D.) 11, St. Andrews (N.C.) 11, Wayland Baptist (Texas) 10, Missouri Baptist 9, Cumberland (Tenn.) 8, Oklahoma Wesleyan 8, Benedictine (Kan.) 5, Hannibal-LaGrange (Mo.) 2, Hastings (Neb.) 2, Truett-McConnell (Ga.) 2