HOMER, Neb. -- River Valley's Natalie Schlenger and Winnebago's Dyami Berridge were triple winners at the Ivan Krumwiede Invitational in Homer Thursday.

The freshman won the long jump with a leap of 15-05.75 and then crossed the finish line first in both the 200-meter and 400-meter dashes, with times of 27.63 and 1:04.84, respectively.

Berridge won the 800-meter, 1600-meter and 3200-meter runs, with times of 2:09.91, 4:49.92 and 10.46.69, respectively.

Ponca's Ellesyn Hrouda and Ethan Eifert and Oakland-Craigs' Shea Johnson and Grant Seagren were posted double wins at the co-ed track and field meet.

Eifert crossed the finish line first in both the 100-meter and 200-meter dashes, in times of 11.72 and 23.08, respectdively. Eifert also ran the second leg on the Indians' winning 4x400-meter relay team.

Johnson and Seagren swept the shot put and discus titles for the Knights in the girls and boys divisions, respectively.

Oakland-Craig also won both the girls and boys teams title. The Knights girls finished with 133 points, ahead of second place Homer (120) and third-place Ponca (119). Oakland-Craig ran away with the boys title, finishing with 217 points, ahead of second-place Ponca's 123.

Below are full team results and the top three finishers in each event.

Girls team standings

1 Oakland-Craig. 133

2 Homer, 120

3 Ponca, 119

4 River Valley, 77

5 Siouxland Christian, 30

6 Scribner-Snyder, 27

7 Winnebago, 8

8 Walthill, 3

100-meter dash

1 Meddie Nordstrom, Siouxland Christian, 13.29

2 Abigail Sechler, Oakland-Craig 13.35

3 Antonia Stevens, Ponca 13.68

200-meter dash

1 Natalie Schlenger, River Valley, 27.63

2 Meddie Nordstrom, Siouxland Christian, 28.08

3 Tori Walker, Homer, 28.09

400-meter dash

1 Natalie Schlenger, River Valley, 1:04.84

2 Olivia Taylor, Ponca, 1:05.61

3 Carolyn Magnusson, Oakland-Craig, 1:06.36

800-meter run

1 Chaney Nelson, Oakland-Craig, 2:31.87

2 Carolyn Magnusson, Oakland-Craig, 2:35.42

3 Jocelyn Hightree, Homer, 2:40.71

1600-meter run

1 Ellesyn Hrouda, Ponca, 5:52.13

2 Lilly Harris, Homer, 5:52.43

3 Jocelyn Hightree, Homer, 6:04.52

3200-meter run

1 Ellesyn Hrouda, Ponca, 12:58.77

2 Lilly Harris, Homer, 13:21.16

3 Tressa Bigbear, Winnebago, 13:48.28

100-meter hurdles

1 Samantha Overgaard, Homer, 17.70

2 McKenna Stewart, Scribner-Snyder, 17.78

3 Riley Anderson, River Valley, 18.29

300-meter hurdles

1 Riley Anderson, River Valley, 52.85

2 McKenna Stewart, Scribner-Snyder, 53.35

3 Sadie Nelson, Oakland-Craig, 54.03

4x100-meter relay

1 Ponca, 53.63 (Antonia Stevens, Olivia Taylor, Gracen Evans, Julien Buckles)

2 Oakland-Craig, 54.84

3 Siouxland Christian, 55.96

4x400-meter relay

1 Ponca, 4:35.78 (Abbie Hrouda, Antonia Stevens, Gracen Evans, Julien Buckles)

2 Oakland-Craig, 4:37.87

3 Homer, 4:39.47

4x800-meter relay

1 Oakland-Craig, 10:54.85 (Chaney Nelson, Carolyn Magnusson, Maycie Johnson, Sydney Guzinski)

2 Ponca, 11:09.75

3 Homer, 11:58.45

High jump

1 Tori Walker, Homer, 5-00

2 Anna Kozora, River Valley, 5-00

3 Janessa Overgaard, Homer, 4-10

Pole vault

1 Amy Snader, Oakland-Craig, 7-06.00

2 Brooklyn Richards, Oakland-Craig, 7-00.00

3 Sadie Nelson, Oakland-Craig, J7-00.00

Long jump

1 Natalie Schlenger, River Valley, 15-05.75

2 Chaney Nelson, Oakland-Craig, 15-03.75

3 Tori Walker, Homer, 15-00.00

Triple jump

1 Gracen Evans, Ponca, 32-02.25

2 Maycie Johnson, Oakland-Craig, 31-08.50

3 Jovee Valentin, Homer, 31-03.00

Shot put

1 Shea Johnson, Oakland-Craig, 31-11.00

2 Maddie Thomas, River Valley-G, 30-08.00

3 Jillian Lawyer, Ponca, 28-09.75

Discus throw

1 Shea Johnson, Oakland-Craig, 96-02

2 Jillian Lawyer, Ponca, 90-01

3 Annah Harris, Homer, 83-03

Boys team standings

1 Oakland-Craig, 217

2 Ponca, 123

3 Homer, 54

4 Winnebago, 41

5 Siouxland Christian, 37

6 Walthill, 15

7 River Valley, 12

8 Omaha Nation, 3

9 Scribner-Snyder, 1

100-meter dash

1 Ethan Eifert, Ponca, 11.72

2 Carter Bousquet, Oakland-Craig, 11.88

3 Brody Raff, Homer, 12.35

200-meter dash

1 Ethan Eifert, Ponca, 23.08

2 Lincoln Benne, Oakland-Craig, 24.59

3 Brody Raff, Homer, 24.81

400-meter dash

1 Carter Bousquet, Oakland-Craig, 54.76

2 Jaden Kay, Ponca, 57.20

3 Patrick Burtt, Winnebago, 1:02.37

800-meter run

1 Dyami Berridge, Winnebago, 2:09.91

2 Dalton Lamprecht, Ponca, 2:11.13

3 Josue Munoz, Homer, 2:15.02

1600-meter run

1 Dyami Berridge, Winnebago, 4:49.92

2 Brody Taylor, Ponca, 4:51.61

3 Josue Munoz, Homer, 5:02.97

3200-meter run

1 Dyami Berridge, Winnebago, 10:46.69

2 Brody Taylor, Ponca, 10:49.97

3 Jeremiah Druckenmiller, Oakland-Craig, 11:21.20

110-meter hurdles

1 Winston Wilkey, Oakland-Craig, 17.21

2 Brayden Selk, Oakland-Craig, 17.30

3 Keaton Duncan, Siouxland Christian-B 19.05

300-meter hurdles

1 Brayden Selk, Oakland-Craig, 44.74

2 Jaxen Jorgensen, Oakland-Craig, 45.59

3 Aayden Harris, Homer, 47.04

4x100-meter relay

1 Oakland-Craig,, 48.73 (Lincoln Benne, Caleb Bosquet, Brady Johnson, Luis Popoca)

2 Sioux Christian, 49.41

3 Homer, 52.05

4x400-meter relay

1 Ponca, 3:53.62 (Dalton Lamprecht, Ethan Eifert, Jaden Kay, Trystan Bevelhymer)

2 Homer, 3:58.97

3 Oakland-Craig, 4:01.45

4x800-meter relay

1 Ponca, 9:13.85 (Dalton Lamprecht, Ethan Eifert, Jaden Kay, Brody Taylor)

2 Oakland-Craig, 10:25.79

High jump

1 Lincoln Benne, Oakland-Craig, 5-08

2 Isaak Maxwell, Oakland-Craig, 5-04

3 Jaden Kay, Ponca 5-03.00

Pole vault

1 Evan Keller, Ponca, 9-00

2 Winston Wilkey Oakland-Craig, 8-06

3 Lane Rohan, Ponca 7-06

Long jump

1 Hunter Latimer, Siouxland Christian-B, 18-03

2 Cole Thomas, River Valley-B, 18-02.50

3 Adrian Phillips, Walthill, 17-00.00

Triple jump

1 LJ McNeill, Oakland-Craig, 38-10.50

2 Jaxen Jorgensen, Oakland-Craig, 38-08.50

3 Dalton Lamprecht, Ponca, 37-11.25

Shot put

1 Grant Seagren, Oakland-Craig, 50-10

2 Michael Hamilton, Ponca, 44-02

3 Brady Johnson, Oakland-Craig, 42-07

Discus throw

1 Grant Seagren, Oakland-Craig, 147-01

2 Braylon Anderson, Oakland-Craig, 131-03

3 Michael Hamilton, Ponca, 128-07