Elk Point-Jefferson's Ben Swatek named Outstanding Wrestler at EP-J Invite

ELK POINT, S.D. -- Canton won the team title at the Elk Point-Jefferson wrestling tournament Saturday. EJ-P senior Ben Swatek, at 170 pounds, was named the Outstanding Wrestler.

Team scores

1 Canton. 223; 2. Parker, 173.5; 3. Hinton. 134; 4. West Monona-Whiting, 110; 5. Elk Point-Jefferson, 107; 6. Bon Homme/Scotland/Avon, 106.5; 7. Tri-Valley, 103; 8. Beresford/Alcester-Hudson, 100; tie 9. Millard North and Parkston, 96; 11. Wagner, 79.5; 12. West Sioux, 75; 13. Dakota Valley, 25.

Individual results

106

1st place match: Zach Bartels (Canton) 10-0, So. over Owen Serck (Beresford/Alcester-Hudson) 8-5, Fr. (fall 1:29); 3rd place match: Brody VanRoekel (Elk Point-Jefferson) 9-6, 8th. over Ryvr Larson (Bon Homme/Scotland/Avon) 9-6, 8th. (MD 11-3); place match: Owen Bunde (Tri-Valley) 7-7, 8th. over Wyatt Rand (Parker) 2-9, Fr. (Fall 2:18)

113

1st place match:: Garrett Sanchez (Millard North) 11-5, Jr. over Reid Persinger (West Sioux) 12-4, Jr. (MD 9-0); 3rd place match: Evan Stahl (Hinton) 9-5, So. over Sara Schroeder (Canton) 3-2, Jr. (Dec 4-0); 5th place match: Owen Rigg (Elk Point-Jefferson) 8-6, Fr. over Evan Dressen (Beresford/Alcester-Hudson) 7-7, 8th. (Inj. 0:00)

120

1st place match: Karstyn Lhotak (Wagner) 13-1, Jr. over Cole Hendrixson (Tri-Valley) 12-3, 8th. (TF-1.5 4:31 (17-2); 3rd place match: Jackson Kaul (Bon Homme/Scotland/Avon) 11-2, So. over Alek Kuchta (Parker) 6-7, So. (Fall 4:11); 5th place match: Preston Providence (West Sioux) 9-8, Jr. over Ian Kling (Millard North) 5-5, Jr. (Fall 0:33)

126

1st place match: Ethan Sachau (Hinton) 8-0, Jr. over Dylan Buseman (Parker) 10-4, 8th. (Dec 6-4); 3rd place match: Quayden Culbert (Parkston) 7-4, 8th. over Owen Effling (Tri-Valley) 7-7, Fr. (Dec 4-2); 5th place match: Zander Riley (West Monona-Whiting) 8-8, So. over Calvin Caba (Bon Homme/Scotland/Avon) 3-6, 8th. (Fall 4:51)

132

1st place match: Mason Masters (Millard North) 14-4, So. over William Gibson (West Monona-Whiting) 8-3, Sr. (Inj. 0:00); 3rd place match: Kaden Holzbauer (Parkston) 10-3, So. over Mark Gant (Hinton) 12-3, So. (SV-1 6-4); 5th place match: Riley Pankratz (Parker) 6-3, Fr. over Treyson Richter (Tri-Valley) 9-7, 8th. (Dec 2-0)

138

1st place match: Kale Ask (Canton) 9-0, Sr. over Wyatt Anderson (Parkston) 8-2, Fr. (MD 15-5); 3rd place match: Michael Even (Parker) 8-5, So. over Tyler Tjeerdsma (Bon Homme/Scotland/Avon) 9-4, Jr. (Dec 6-2); 5th place match: Evan Meadows (West Monona-Whiting) 14-2, Sr. over Hayes Johnson (Elk Point-Jefferson) 9-6, So. (Fall 3:18)

145

1st place match: Ayson Rice (Canton) 12-2, Jr. over Jhett Breen (Wagner) 12-1, Jr. (Fall 1:01); 3rd place match: Brody Dybvig (Tri-Valley) 12-5, Fr. over Zac Finzen (West Sioux) 14-4, Jr. (MD 11-3); 5th place match: Carter Sommer (Parkston) 8-6, So. over Tommy Tanner (Hinton) 9-3, Fr. (Fall 2:19)

152

1st place match: Andrew Even (Parker) 12-1, Jr. over Jackson Boonstra (Dakota Valley) 8-1, So. (SV-1 3-1); 3rd place match: Aidan Kranz (Canton) 9-2, Fr. over Landyn Reiser (Tri-Valley) 9-7, Fr. (Dec 3-2); 5th place match: Robert Watkins (Beresford/Alcester-Hudson) 10-7, Jr. over Gage Jodozi (Parkston) 5-7, 8th. (Dec 3-1)

160

1st place place match: Kaden Broer (West Monona-Whiting) 17-0, Sr. over Lucas Hueser (Elk Point-Jefferson) 9-2, Sr. (Dec 4-3); 3rd place match: John Halverson (Canton) 5-5, Jr. over Jackson Kounkel (Hinton) 10-6, Fr. (Fall 3:48); 5th place match: Kolton Vlcek (Bon Homme/Scotland/Avon) 8-8, Jr. over Jack Even (Parker) 5-4, Sr. (Dec 3-0)

170

1st place match: Ben Swatek (Elk Point-Jefferson) 15-0, Sr. over Porter Neugebauer (Parkston) 9-2, Sr. (Dec 5-3); 3rd place match: Brian Petry (Millard North) 14-3, Sr. over Gannon Knebel (Wagner) 11-5, Fr. (Dec 4-2); 5th place match: Gabe Anderson (Hinton) 11-4, So. over Gavin Neu (Canton) 7-5, Jr. (Dec 8-7)

182

1st place match: Isaac Crownover (Bon Homme/Scotland/Avon) 12-0, Sr. over Josh Merkle (Canton) 9-1, Sr. (Dec 3-1); 3rd place match: Noah McDermott (Elk Point-Jefferson) 10-5, Sr. over Jacob Bishop (Hinton) 9-5, So. (Dec 6-5); 5th place match: Kolter Kramer (Parkston) 6-3, So. over Mason Hendrickson (Tri-Valley) 9-6, Sr. (Inj. 2:42)

195

1st place match: Charlie Patten (Parker) 5-0, Sr. over Landon Schurch (Beresford/Alcester-Hudson) 13-6, Sr. (Dec 9-3); 3rd place match: Brayden Tew (West Monona-Whiting) 12-5, Sr. over Thomas Roth (Millard North) 11-7, Sr. (Fall 2:42); 5th place match: Brooks Binneboese (Hinton) 12-3, So. over Canaan McCracken (Canton) 6-4, Jr. (Dec 5-3)

220

1st place match: Tanner Meyers (Canton) 3-0, Sr. over Levi Wieman (Parker) 10-2, Jr. (Dec 5-3); 3rd place match: Tim Bouza (Wagner) 10-4, Jr. over Aaron Larson (Beresford/Alcester-Hudson) 9-5, Sr. (Dec 7-4); 5th place match: Hunter Richmond (Canton) 6-4, . over Noah Thooft (Elk Point-Jefferson) 9-4, Sr. (Fall 4:52)

285

1st place match: Traun Cook (Canton) 4-0, Jr. over Alex Jensen (Beresford/Alcester-Hudson) 11-6, Sr. (Fall 3:12); 3rd place match: Keegan McMillan (West Sioux) 13-3, Jr. over Zaul Centeno (Parker) 5-6, Sr. (Dec 4-2); 5th place match: Garrett Divis (Hinton) 5-4, Sr. over Dylan Pittet (West Monona-Whiting) 13-5, Jr. (Dec 9-2)