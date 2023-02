Hinton beats Woodbury Central to earn spot in Class 1A state wrestling duals; Kingsley-Pierson, West Monona, West Sioux fall short

MOVILLE, Iowa -- Hinton is headed for the Class 1A state duals wrestling tournament after edging Woodbury Central 33-25 in the finals of a regional dual at Moville Tuesday night.

The Blackhawks received falls from Ethan Sachau at 116, Reese Stokes at 220, Evan Stahl at 106.

Hinton advanced to the final round after outdistancing Missouri Valley in the semi-finals 54-21. As the top seed at the three-team site, Woodbury Central had a bye in the semifinals.

Three other Journal circulation team came up short at regional duals Tuesday night.

Kingsley-Pierson lost in the finals to host Emmetsburg, 55-24. In the semi-final match, K-P edged West Sioux, 39-36.

At a regional in Logan, West Monona-Whiting fell in the finals to Logan-Magnolia,48-30. In the semifinals, the Spartans nipped Nodaway Valley 37-35.

Hinton will be joined by top-ranked Don Bosco, Gilbertville, Logan-Magnolia, Emmetsburg, Lisbon, Alburnett and Nashua-Plainfield, Wilton at the Class 1A state duals at Corallville on Saturday. First-round pairings had not yet been set as of late Tuesday night.

Below are results from regional duals involving Class 1A area teams.

Class 1A at Moville

Finals

Hinton 33, Woodbury Central 25

126: Ethan Sachau (Hinton) over Cameron Colbert (Woodbury Central) (Fall 3:08)

132: Brand Beaver (Woodbury Central) over Mark Gant (Hinton) (Dec 10-3)

138: Gage Morgan (Hinton) over Gunnar Vohs (Woodbury Central) (SV-1 9-7)

145: Tommy Tanner (Hinton) over Ryder Koele (Woodbury Central) (Dec 3-2)

152: Zack Butler (Woodbury Central) over Jackson Kounkel (Hinton) (Dec 5-2)

160: Preston Zellmer (Woodbury Central) over Isaac Richter (Hinton) (MD 9-1)

170: Max McGill (Woodbury Central) over Gabe Anderson (Hinton) (Fall 0:22)

182: Jacob Bishop (Hinton) over Kyan Schultzen (Woodbury Central) (Dec 9-2)

195: Blase Sanford (Woodbury Central) over Bode Binneboese (Hinton) (Dec 7-0)

220: Reese Stokes (Hinton) over Colton Warren (Woodbury Central) (Fall 4:54)

285: Garrett Divis (Hinton) over Ashton Libke (Woodbury Central) (Dec 8-4)

106: Evan Stahl (Hinton) over Logan Pate (Woodbury Central) (Fall 4:00)

113: Devin Metcalf (Woodbury Central) forfeit

120: Nicholas Lindley (Hinton) vs. Axton Lindgren (Woodbury Central) (Dec. 10-4)

Semifinals

Hinton 54, Missouri Valley 21

120: Eli Becerra (Missouri Valley) over Nicholas Lindley (Hinton) (TF 20-5 2:43)

126: Ethan Sachau (Hinton) forfeit

132: Mark Gant (Hinton) forfeit

138: Gage Morgan (Hinton) over Chris Wonder (Missouri Valley) (Fall 0:37)

145: Riley Radke (Missouri Valley) over Tommy Tanner (Hinton) (MD 20-6)

152: Jackson Kounkel (Hinton) over Colton Beckner (Missouri Valley) (Fall 0:44)

160: Ben Hansen (Missouri Valley) over Isaac Richter (Hinton) (Fall 3:28)

170: Gabe Anderson (Hinton) forfeit

182: Jacob Bishop (Hinton) forfeit

195: Bode Binneboese (Hinton) forfeit

220: Reese Stokes (Hinton) over Jake Sazama (Missouri Valley) (Fall 0:40)

285: Vinny Zappia (Missouri Valley) over Carson Divis (Hinton) (Fall 0:36)

106: Evan Stahl (Hinton) over Toben Lasater (Missouri Valley) (Fall 1:10)

113: Double forfeit

Class 1A at Emmetsburg

Finals

Emmetsburg 55, Kingsley-Pierson 24

145: Ryan Brennan (Emmetsburg) over Calvin Harvey (Kingsley-Pierson) (Fall 1:12)

152: Ryan Wirtz (Emmetsburg) over Josh Harvey (Kingsley-Pierson) (Fall 5:52)

160: Justin Wirtz (Emmetsburg) over Parker Hackett (Kingsley-Pierson) (MD 13-5)

170: Jace Nelson-Brown (Emmetsburg) over Unknown (For.)

182: Cade Shirk (Emmetsburg) over Adin Verschoor (Kingsley-Pierson) (Fall 0:28)

195: Ben Saxton (Emmetsburg) over Unknown (For.)

220: Peyton Hackett (Kingsley-Pierson) over Nick Saxton (Emmetsburg) (Fall 5:05)

285: Gage Jorgenson (Emmetsburg) over Jesse Harvey (Kingsley-Pierson) (Fall 0:16)

106: Joseph Peterson (Emmetsburg) over Jesse Chinn (Kingsley-Pierson) (Fall 1:39)

113: Jackson Wilcoxon (Emmetsburg) over Evan Jagodzinske (Kingsley-Pierson) (Fall 1:07)

120: Lincoln Wilcoxon (Emmetsburg) over Gavin Wiig (Kingsley-Pierson) (Dec 9-6)

126: Levi Haggin (Kingsley-Pierson) over Jared Frederick (Emmetsburg) (Fall 1:06)

132: Carson Seuntjens (Kingsley-Pierson) over Gavin Dodd (Emmetsburg) (Fall 1:11)

138: Tyler Orzechowski (Kingsley-Pierson) over Clayton Rubel (Emmetsburg) (Fall 3:28)

Semifinals

Kingsley Pierson, 39, West Sioux 36

138: Tyler Orzechowski (Kingsley-Pierson) forefeit

145: Mikey Baker (West Sioux) over Calvin Harvey (K-P) (Fall 3:38)

152: Josh Harvey (K-P) over Zac Finzen (West Sioux (Fall 4:56)

160: Tyler Kennedy (West Sioux) over Parker Hackett (K-P) (Fall 5:39)

170: Chase Minor (West Sioux) forfeit

182: Javier Mora (West Sioux) over Adin Verschoor (K-P) (Dec 13-10)

195: Peyton Hackett (K-P) over Seth Persinger (West Sioux) (Fall 2:18)

220: Gibson Rens (West Sioux) over Jesse Harvey (K-P) (Fall 2:41)

285: Keegan McMillan (West Sioux) over Kaden Kraft (K-P) (Fall 1:06)

106: Jesse Chinn (K-P) over Aiden DeBoom (West Sioux) (Fall 3:44)

113: Preston Providence (West Sioux) over Evan Jagodzinske (K-P) (Fall 4:36)

120: Gavin Wiig (K-P) over Reid Persinger (West Sioux) (Fall 2:55)

126: Levi Haggin (Kingsley-Pierson) over Ethan Schurman (West Sioux) (Fall 2:58)

132: Carson Seuntjens (K-P) over Dustin Van Oort (West Sioux) (Fall 2:55)

Class 1A at Logan

Finals

Logan-Magonlia 48, West Monona/Whiting 30

113: Lyrick Stueve (Logan-Magnolia) over Quinten Riley (West Monona-Whiting) (Fall 1:30)

120: Gavin Kiger (Logan-Magnolia) over Zander Riley (West Monona-Whiting) (Fall 3:42)

126: Corbin Reisz (Logan-Magnolia) over Landon Hanson (West Monona-Whiting) (Fall 2:37)

132: William Gibson (West Monona-Whiting) over Kai Carritt (Logan-Magnolia) (Fall 1:49)

138: Wyatt Hawkins (Logan-Magnolia) over Evan Medows (West Monona-Whiting) (Dec 3-1)

145: Jordan Off (West Monona-Whiting) over Harley Christensen (Logan-Magnolia) (Fall 3:28)

152: Layne Brenden (Logan-Magnolia) over Ryan Koenigs (West Monona-Whiting) (Fall 3:26)

160: Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) over Grant Russel (West Monona-Whiting) (Fall 2:17)

170: Kaden Broer (West Monona-Whiting) over Logan Bratetic (Logan-Magnolia) (Fall 3:41)

182: Carter Struble (West Monona-Whiting) over Gage Shook (Logan-Magnolia) (Fall 4:51)

195: Avery Zehner (Logan-Magnolia) over Unknown (M. For.)

220: Brayden Tew (West Monona-Whiting) over Unknown (For.)

285: Grant Brix (Logan-Magnolia) over Dylan Pittet (West Monona-Whiting) (Dec 6-1)

106: Kalab Kuhl (Logan-Magnolia) over Jaxon Pittet (West Monona-Whiting) (Fall 0:00)

Semifinals

West Monona/Whiting 37, Nodaway Valley 35

106: Jaxon Pittet (West Monona-Whiting) forfeit

113: Keyin Steeve (Nodaway Valley) over Quinten Riley (West Monona-Whiting) (Fall 0:45)

120: Slade Gettler (Nodaway Valley) over Zander Riley (West Monona-Whiting) (Fall 4:35)

126: Zackery Gebbie (Nodaway Valley) over Landon Hanson (West Monona-Whiting) (Fall 0:50)

132: William Gibson (West Monona-Whiting) over Kasen Hansen (Nodaway Valley) (Fall 2:45)

138: Evan Medows (West Monona-Whiting) over Matt Nelson (Nodaway Valley) (MD 12-4)

145: Carmine Shaw (Nodaway Valley) over Jordan Off (West Monona-Whiting) (TF 15-0 2:30)

152: Grant Russel (West Monona-Whiting) over Aidan Kuster (Nodaway Valley) (Fall 1:27)

160: Ryan Koenigs (West Monona-Whiting) over Colt Slocum (Nodaway Valley) (Fall 1:18)

170: Kaden Broer (West Monona-Whiting) over Dylan Bartles (Nodaway Valley) (Fall 1:12)

182: Carter Struble (West Monona-Whiting) over Brandon Raasch (Nodaway Valley) (Dec 9-6)

195: Charles Rudolf (Nodaway Valley) over Clyde Hildritch (West Monona-Whiting) (Dec 2-1)

220: Ashton Honnold (Nodaway Valley) over Brayden Tew (West Monona-Whiting) (Dec 5-2)

285: Trenton Warner (Nodaway Valley) over Dylan Pittet (West Monona-Whiting) (Fall 3:33)