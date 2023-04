ONAWA, Iowa -- Westwood's Joe Morris won three individual events at the Spartan Relays Tuesday.

Morris crpssed the finish line first in the 200-meter dash (23.74) and the 400-meter dash (53.08) and also won the long jump with a leap of 19-feet, 7 1/2 inches.

West Monona captured the boys team title with 197, ahead of second-place Westwood.

Kingsley-Pierson/Woodbury Central won the girls team title with 128 points, edging second-place Logan-Magnolia, which compiled 125.

West Monona's Kaci Miller won the 100-meter dash (13.66) and the 400-meter dash (1:04.11). The junior also anchored the Spartans' winning 4x400-meter relay team and finished third in the 200-meter dash.

Below are full boys and girls team standings and results for the top three individual finishers.

Boys team standings

1 West Monona 197

2 Westwood 171

3 Kingsley-Pierson/Woodbury Central 102

4 West Monona JV 42

5 West Harrison 24

6 Remsen St. Mary's 19

7 River Valley 17

High jump

1 Brayden Komarek, WM, 5-10

2 Brody Muenchrath, Westwood, 5-06

3 Dylan Todd, Westwood, J5-04

Long Jump

1 Joe Morris, Westwood, 19-07.50

2 Micah Sorensen, WM, 19-02.75

3 Cole Thomas, 11 RV, 17-02.75

Discus

1 Koleson Evans, WH, 154-04

2 Wyatt Huisinga, KPWC, 110-11

3 Jack Edmonds, WM, 108-00

Shot put

1 Koleson Evans, WH, 44-11.00

2 Jackson Dewald, Westwood, 44-01.50

3 Jacob Schweitzberger, KPWC, 42-06.00

800-meter sprint medley

1 WM, 1:39.94

2 KPWC, 1:40.69

3 Westwood, 1:45.77

3200-meter run

1 Eein McKinley, WM, 11:15.10

2 Jayce Lynn, WM, 11:49.42

3 Devin Metcalf, KPWC, 12:04.94

4x800 meter relay

1 WM, 9:17.77

2 KPWC, 9:48.62

3 Westwood, 10:35.79

4x110-meter shuttle hurdle

1 WM, 1:05.70

2 Westwood, 1:07.36

3 KPWC, 1:17.26

100-meter dash

1 Micah Farrens, WM, 12.11

2 Joe Morris, Westwood, 12.17

3 Frank Lewis, Westwood, 12.29

Distance medley

1 WM, 3:56.13

2 Westwood, 4:14.07

3 KPWC, 4:22.86

400-meter dash

1 Joe Morris, Westwood, 53.08

2 Eric McGill, KPWC, 54.89

3 Carson Topf, Westwood, 55.82

4x200-meter relay

1 Westwood, 1:39.23

2 WM, 1:41.66

3 Remsen St. Mary's, 1:43.58

110-meter hurdles

1 Josiah McFarland, Westwood, 16.70

2 Aiden Holverson, WM, 17.75

3 Ben Halverson, WM, 18.69

800-meter run

1 Frank Lewis, Westwood, 2:10.71

2 Eein McKinley, WM, 2:11.77

3 Jackson Reblitz, KPWC, 2:17.90

200-meter dash

1 Joe Morris, Westwood, 23.74

2 Grant Russell, WM, 24.39

3 Jackson Dewald, Westwood, 24.56

400-meter hurdles

1 Micah Farrens, WM, 58.05

2 Joe Dewald, Westwood, 59.77

3 Conner Beelner, KPWC, 1:00.83

1600-meter run

1 Eein McKinley, WM, 5:18.91

2 Jayce Lynn, WM, 5:26.44

3 Devin Metcalf, KPWC, 5:34.26

4x100-meter relay

1 KPWC, 47.05 10

2 Westwood, 47.71 8

3 WM, 49.72 6

4x400-meter relay

1 WM, 3:38.95 10

2 Westwood,3:48.85

3 KPWC, 3:50.47

Girls team standings

1 Kingsley-Pierson/Woodbury Central 128

2 Logan-Magnolia 125

3 West Monona 124

4 Westwood 83

5 River Valley 62

6 Remsen St. Mary's 32

7 West Harrison 20

8 West Monona JV 3

High jump

1 Maclayn Houston, WH, 5-00

2 Anna Kozora, River Valley, 5-00

3 Anna Crawford, WM, 4-08.00

Long jump

1 Natalie Schlenger, River Valley, 14-10.50

2 Allison Reinking, KPWC, 13-11.50

3 Ava Goldsmith, Logan-Magnolia, 13-10.00

Discus

1 Nancy Bowman, Logan-Magnolia, 99-07

2 Allie Schweitzberger, KPWC, 99-05

3 Hannah Krueger, Westwood, 82-11

Shot put

1 Allie Schweitzberger, KPWC, 34-00.25

2 Ava Lee, Westwood, 30-10

3 Marki Bertelsen, Logan-Magnolia, 30-01.25

800-sprint medley relay

1 KPWC, 1:57.35

2 WM, 1:57.38

3 Westwood, 2:02.48

3000-meter run

1 Allysen Johnsen, Logan-Magnolia, 11:40.14

2 Madison Sporrer, Logan-Magnolia, 11:48.14

3 Rachel Putze, KPWC, 12:15.16

4x800-meter relay

1 Westwood, 11:30.77

2 Logan-Magnolia, 11:40.38

3 KPWC, 12:14.31

4x100-meter shuttle hurdle

1 Remsen St. Mary's, 1:13.14

2 Logan-Magnolia, 1:14.76

3 WM, 1:16.17

100-meter dash

1 Kacy Miller, WM, 13.66

2 Carly Miller, WM, 13.78

3 Claire Schroeder, Remsen St. Mary's, 13.85

Distance medley relay

1 Logan-Magnolia, 4:42.58

2 WM, 4:49.49

3 KPWC, 4:57.54

400-meter dash

1 Kacy Miller, WM, 1:04.11

2 Lela Haveman, Westwood, 1:04.32

3 Jordan Shull, Westwood, 1:04.38

4x200-meter relay

1 KPWC, 1:54.38

2 WM, 1:56.21

3 Westwood, 2:00.70

100-meter hurdles

1 Claire Schroeder, Remsen St. Mary's, 16.47

2 Avery Schroeder, KPWC, 17.13

3 Mya Bunkers, Remsen St. Mary's, 17.92

800-meter run

1 Chloe Broer, WM, 2:39.92

2 Greylan Hornbeck, Logan-Magnolia, 2:42.38

3 Jalyn Struble, WM, 2:42.75

200-meter dash

1 Grace Weber, Logan-Magnolia, 28.11

2 Jordan Shull, Westwood, 28.18

3 Kacy Miller, WM, 28.23

400-meter hurdles

1 Maclayn Houston, WH, 1:11.43

2 Riley Anderson, River Valley, 1:16.75

3 Jacy Jacobson, River Valley, 1:17.06

1500-meter run

1 Madison Sporrer, Logan-Magnolia, 5:25.54

2 Rachel Putze, KPWC, 5:37.97

3 Anna Kozora, River Valley, 5:53.62

4x100-meter relay

1 Kingsley-Pierson, 53.12 10

2 Westwood, 54.69 8

3 Logan-Magnolia, 55.07 6

4x400-meter relay

1 WM, 4:33.47

2 KPWC, 4:49.29

3 Logan-Magnolia, 4:51.92